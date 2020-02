Rap müziğin en hızlı çıkış yapan isim, her yaştan insanı Üsküdar'da buluşturdu

Şarkılarıyla gençlerin sesi olan Eypio 'nun gençlerin ruhunu yansıtan şarkıları, Üsküdar 'dançocuklar, gençler ve erişkinlerin sesiyle tüm İstanbul'da yankılandı.

Her yaştan ve her kesimden yoğun bir katılımın gerçekleştiği konserde; çocuklar, gençler ve erişkinler birlikte eğlenerek şarkılara eşlik etti. Konser sırasında çocukları sahneye davet eden Eypio, sahnede onlarla birlikte dans ederek şarkılarını söyledi. Şarkılarıyla gençler arasında dostluk köprüsü kuran Eypio, konser aracılığıyla çocuklar, gençler ve erişkinleri aynı platformda buluşturdu. Maltepe Üniversitesi'nde eğitim gören engelli öğrenciyi sahneye davet eden Eypio, kendisine siyah deri ceketini hediye etti.

Mesut Meyveci:

"Çocuklar, gençler ve erişkinleri buluşturduk"

Konser sırasında sahneye çıkarak Eypio'ya çiçek taktim eden Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mesut Meyveci, "Bugün gerçekleşen konserimizde Eypio aracılığıyla çocuklarımızı, gençlerimizi ve erişkinlerimizi aynı platformda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eypio, çoğunlukla gençler tarafından takip edilen bir sanatçı gibi görünse de onu her kesimden insan takip ediyor. Özellikle çocuklarımız onun en büyük hayranı. Böylesi bir tablo ile karşılaşmaktan dolayı gururluyuz. Üsküdar Belediyesi olarak her kesimden ve her yaştan insanı buluşturacağımız etkinliklerimiz tüm hızıyla sürecek" dedi.

Konserin en yaşlısının önünde saygıyla eğildi

Eypio, Mesut Meyveci'nin taktim ettiği çiçeği, konserin en yaşlı katılımcılarından birinin önünde saygıyla eğilerek, kendisine hediye etti.