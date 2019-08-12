Haberler» Güncel» Haber

Rap sanatçısı Resul Aydemir'den Zanzibar'da çocuklara bayram hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kurban organizasyonu kapsamında gönüllü olarak Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'a gelen rap sanatçısı Resul Aydemir, çocuklara bayram hediyesi dağıttı.

12.08.2019 13:48
Rap sanatçısı Resul Aydemir'den Zanzibar'da çocuklara bayram hediyesi
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kurban organizasyonu kapsamında gönüllü olarak Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'a gelen rap sanatçısı Resul Aydemir, çocuklara bayram hediyesi dağıttı.
Gönüllü heyetle beraber Zanzibar'ın belirlenen bölgelerine giden Aydemir, burada çocuklarla sohbet ederek ilahi söyledi.
TDV'nin kurban organizasyonu kapsamında gönüllü olan Aydemir yaptırdığı, Zanzibar ve Türk bayrakları bulunan tişörtleri diğer gönüllülerle birlikte çocuklara dağıttı.
Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönülden gölüne bir yol var" düsturuyla TDV'nin organizasyonu çerçevesinde yola çıktıklarını söyledi.
Tanzanya'daki kardeşleri için buraya geldiklerini belirten Aydemir, "Türkiye'den gönülden insanların gönderdiği hayırları ihtiyacı olanlara ulaştırmak için geldik. İnşallah, hayırlarının düzgün yerlere ulaştığından emin olabilirler. İhtiyaç sahibi, yaşam savaşı veren insanlar. Bugün bayram için özel yaptırdığımız bayramlık tişörtleri giydirdik. Elhamdülillah iyi ki buradayız." dedi.
Aydemir, yüzlerce tişört, balon ve şeker dağıttıklarını kaydetti.
Rap sanatçısı Resul Aydemir'den Zanzibar'da çocuklara bayram hediyesi

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi
14:45   Alaçam Dağları'nda orman yangını
14:44   Üzerine ağaç devrilen 3 otomobil hasar gördü
14:44   Türkiye Diyanet Vakfından Azerbaycan'da kurban eti dağıtımı
14:44   Endonezyalı çocuklar biriktirdikleri paralarıyla kurbanlık aldı
14:41   Pamukkale'de bayram yoğunluğu
14:41   Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti CHP'yi ziyaret etti