Rap ve kum sanatı ile 'evde kal' çağrısı

ANNELİĞE ve Gebeliğe Destek Derneği Başkanı Yasin Bilgin, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle gençlere 'evde kal' çağrısında bulunmak için rapçi 'Sirhot' ile şarkı yazıp, besteledi. Sirhot'un seslendirdiği şarkıya, Azerbaycanlı kum sanatçısı Novruz Ahmadov'un çalışmalarıyla sosyal mesajlar verdiği klip de çekildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan ve aynı zamanda Anneliğe ve Gebeliğe Destek Derneği Başkanı olan Yasin Bilgin, koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nca yapılan 'Hayat eve sığar' çağrısına destek vermeye karar verdi. Bilgin, vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapmak için harekete geçti. Bilgin, rapçi Sirhot ile iletişime geçip, şarkı sözleri yazdı ve besteledi. Daha sonra Azerbaycanlı kum sanatçısı Novruz Ahmadov'un desteğiyle 'Yaşama Direndik' isimli şarkı için klip çekildi. Sirhot'un seslendirdiği şarkı için çekilen klipte Ahmadov kumla ortaya çıkardığı görseller ile mesajlar verdi. Klip sosyal medyada yayınlanırken, beğeni topladı.

'GENÇLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR, BİZLER DE ONLARIN SESİ OLMAK İSTEDİK'

Yasin Bilgin yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünyanın tek gündemi Covid-19. Bizler de bu probleme kayıtsız kalamazdık, bu süreçte en önemli görev genç kesime düşüyor ve bizler de onların sesi olmak istedik. Özellikle sosyal konulara en iyi anlatan müzik Türkçe rap olduğu için bu şekilde mesajlarımızı daha iyi verebildiğimizi düşünüyorum" dedi.

Gençlere evde kalmaları çağrısında bulunan Yasin Bilgin, "Okullar kapandı, hayat durdu ve insanlardaki belirsizlik artarak devam ederken aklıma böyle bir fikir geldi. Türkçe rap üstadı Sirhot'tan bu sosyal sorumluluk projemize katkı vermesini talep ettim. Eline bir taslak gelirse memnuniyetle destek vereceğini söyledi ve sürecimiz başladı. Daha önce hiç deneyimim olmamasına rağmen şarkı sözü yazmaya başladım. Sağ olsun Sirhot ustalığını konuşturarak son halini verdi. Sözleri tamamlanan ve kaydı alınan şarkımıza Azerbaycan'ın sayılı kum sanatçılarından Novruz Ahmadov'un katkısıyla klip çektik" diye konuştu.