Rapçi Ben Fero eski haliyle takipçilerini şaşkınlığa uğrattı

Orman Kanununları albümü ile çıkış yakalayan son olarak çıkardığı Demet Akalın şarkısıyla müzik listelerine damga vuran Ben Fero sosyal medya hesabından eski halini paylaştı.

"NE ARA SIZDI ULAN BU"

Kazıtılmış saçları ve kaslı vücuduyla tanınan genç rapçi, paylaşımıyla takpiçilerini şaşkınlığa uğrattı. Daha kaslı ve daha kilolu olduğu görülen Ben Fero'nun bu hali takipçilerini şaşırttı. Ünlü rapçi paylaşımına, "Ne ara sızdı ulan bu. Büyük boy Ben Fero" notunu düştü.

BEN FERO KİMDİR?

Almanya'ya yaşayan bir ailenin çocuğu olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. Asıl ismi Ferhat olan sanatçının babası Trabzon, annesi Sivaslıdır.

Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, henüz 8 yaşındayken rap müziğine ilgi duymaya başladı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı 'Mahallemiz Esmer' parçası oldu.

Ben Fero geçimini, İzmir'de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalışarak sağladı. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra müzik kariyerine odaklandı. Son olarak Demet Akalın şarkısıyla müzik listelerine hızlı giriş yaparak adından söz ettirdi.