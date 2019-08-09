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Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum

Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, katıldığı radyo programında son altı ayda bin kadınla birlikte olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

09.08.2019 15:22
Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum

Son zamanlarda yıldızı parlayan Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, dün katıldığı Los Angleste yayın yapan bir radyo röportajında son altı ay içinde 1000 kadınla beraber olduğunu söyledi.

"BAZEN ÜÇ, BAZEN DE DÖRT KADINLA AYNI ANDA İLİŞKİYE GİRDİM"

Program sunucusunun 'Altı ay içinde nasıl bu kadar sayıda kadınla ilişki yaşayabildin?' sorusuna Blueface, bazen iki kadınla, bazen üç kadınla bazende dört kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek cevap verdi.

İKİ KADINLA AYNI EVDE KALIYOR

Blueface, ayrıca çocuğunun annesi ve kız arkadaşı ile aynı evde yaşadıklarının ve ilişki yaşadığı her iki kadınında bu durumu doğal karşıladıklarını söyledi.

Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum

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YORUMLAR (7)
ADINIZI YAZIN: ERKEKLERİNDE BAŞKA ÖVÜNECEK BİŞEYLERİ YOK İŞDE ZAVALLILAR.
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ASLI: ÇOK SEVİMLİ ÇOCUK.
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YARCAN: Bunun nesine gelecek kadınlar tipinemi?maymunun Allah ı.Para olmasa hela bile temizletmezler bu maymuna.
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XSAD: ağlama len
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ACEMI ÇAPKIN: KAHRMANIMSIN KENDİMİ GELİŞTİRİNCE SENİN GİBİ OLMAK İSTİYOTUM.
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ORÇUN: ORTALAMA GÜNDE 5 BUÇUK KADIN YAPAR, HELAL OLSUN BUDA BENİM GİBİ HIZLIYMIŞ. BENİM REKOR MAX GÜNDE 3 KADIN.
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İŞSİZ TAYFA: O kadar hesap yaptık boşa gitmesin bari :))
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