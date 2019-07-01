01.07.2019 09:44
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Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası alan rapçi Ezhel, dün İzmir konseri sonrası havalimanında yaka paça gözaltına alındı. Şarkıcının neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor.

Şarkılarında Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden ' Ezhel ' lakaplı Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz günlerde Uyuşturucu kullanmak suçundan üçüncü kez hakim çıktı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ezhel 'in cezası ise 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak dün İzmir 'de konser veren şarkıcı, havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Rap piyasasının en iyisi aralarında gösterilen Ezhel , İzmir konseri sonrasında Havalimanında gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Son sözü "Ben bir şey yapmadım" olan Ezhel polislere karşı koymaya çalıştı. Ünlü rapçinin neden tutuklandığı ise henüz bilinmiyor.

Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı
yargı , uyuşturucu , izmir , ezhel , Magazin

YORUMLAR(11)
ADINIZI YAZIN:tipten 6 ay yatar dedikleri gerçek olmuş işte
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YOBAZZERZ:Çünkü yobaz ve hayatını yaşayamayan yaşlıların kıskançlığı
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HAKAN:Bunu bir ,6 ay komando eğitime almak lazım o zaman anlar, pembe hayatın yalan olduğunu, tipe bak yav saçma bir sakal, dövme, nerden geldin birader, bir de bu Aleyna tilki denen zavallı o da kızlara kötü örnek, işimiz iş .........
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ÇİFTETELLİ:aldığı abdest zaten tutmaz. heryerinde dövmeler var. oyüzden zaten cehennemde cayır cayır yanacak kafir. ama bir tavsiyem var onu uygularsa belki kurtulabilir. '''' 1 inek 33 tavuk 38 hindi keserse ve kestiği bu hayvanların herbirinden pişirmeden birer tane yerse belki kurtulur.
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