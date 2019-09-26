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Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Rapçi Khontkar 'uyuşturucuya özendirme ve bulundurma' suçlamalarından yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Khontkar karar için "Hukuka aykırı bir karar" yorumunu yaptı.

26.09.2019 21:34

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan ve Khotkar adıyla bilinen Rap müzik sanatçısı Onur Dinç'i 'uyuşturucuya özendirme ve bulundurma' suçundan dolayı gözaltına almıştı. Cezaevine gönderilen rapçi Khontkar, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

SOSYAL MEDYADAN KARARI DUYURDU

Sosyal medya hesabından mahkemenin kararını duyuran Dinç, "Bugün yaptığımız müzik yüzünden yargılanışımızın son duruşması vardı... Mahkeme anayasal özgürlüğümü ihlal eden hukuka aykırı bir karar verdi... 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldık..." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA HASTAG OLMUŞTU

Rapçi Khontkar'ın aldığı cezanın ardından sosyal medyada etiket çalışması yapıldı. 'Uyuşturucuya özendirme ve barındırma' gibi suçlardan daha önce hapis yatan Dinç'in aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına tepki olarak #freekhontkar şeklinde etiket açıldı.

Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Onur Dinç, Magazin, Yaşam, Güncel

YORUMLAR(7)
MİDYATLİ:KIM BU DAZLAK. BU TIPLER DUNYANIN HAVASINI ZIYAN EDIYOR
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AHMET:Cok iyi haber
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ERKUT:ASDFSA: CANIM ARKADAŞIM MÜZİKTEN ANLAMIYORSUN SUS KAPAT ÇENENİ SAGOPA CEZA DİNLEMEYE DEVAM ET!
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MSDS:Az bile olmuş zibidiye . .
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ASDFSA:iyi yapmislar toplumu uyusturuyor adam gibi rap yapsaniza CEZA YA bakin sagopaya neden öyle bisey yok özentiler sizi
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TOPUNUZ GELİN:Önce İNSANA BEZE SONRA SANATÇI OL
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YEAAAAAAAA:hala akıllanmıyorlar
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