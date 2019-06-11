Rapçi Şamil Oymak'ın grup arkadaşları hakkındaki iddialarından dolayı evi basıldı

Kadıköy Acil ve İstanbul Trip gruplarının eski üyesi Şam lakaplı Şamil Oymak, dün akşam Instagram hesabından eski grup arkadaşları hakkında herkesi şaşırtan iddialarda bulundu. Oymak, grup arkadaşlarının uyuşturucu sattığı, küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya alıştırdığını ve satanizme yönlendirdiğini iddia etti.

EVİ BASILDI

Aynı zamanda Kadıköy Acil grubunun kurucusu Selo lakaplı rapçinin kendisini 10 yaşında uyuşturucuya alıştırdığı ve ailesinden soğuttuğunu da iddia etti. Bu iddiaların ardından genç rapçi eski grup arkadaşları tarafından önce tehdit edildi sonra da gece yarısı evinin basıldığı görüntüleri canlı yayınladı.

Şamil Oymak

UYUŞTURUCU TEMİN ETME VE ÇOCUK İSTİSMARI İDDİASI

İstanbul Trip grubundan ayrılan Ali Black lakaplı rapçinin yine buna benzer iddia ortaya atarak grup üyelerinin birbirine uyuşturucu madde temin ettiğini, birbirlerini dolandırdığını ve çocukları istismar ettiğini söylemişti. Bunun yanı sıra rapçi Orçun Doğucan Kaya, grubun bir diğer üyesi olan Şehinşah'ı çocuk istismarı ile suçlamıştı.

İşte Şamil Oymak'ın Instagram hesabından kısa sürede silinen açıklamaları: