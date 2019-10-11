Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti

Kamuoyunda Şanışer adıyla bilinen Sarp Palaur, kişisel Twitter hesabında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak video yayınladı.

"BU AKŞAM KONSERİMİZİ YAPMAMA KARARI ALDIK"

Harekat sırasında yaşanan ölümlere değinen Palaur, "Biz şu anda Trabzon'dayız. Çok üzücü haberler aldık. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyecek cümle bulamıyorum. Bu akşam gerçekleşecek konserimizi yapmama kararı aldık. Ama biz konser saatinde mekanda olacağız. Tanışmak, fotoğraf çektirmek isteyen olursa buyursun gelsin. Hepimizin başı sağ olsun. " ifadelerini kullandı.