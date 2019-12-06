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Rapçi Slowthai, gösterisinde bir kadın hayranının ağzına tükürdü

İngiltereli rapçi Slowthai, Milwaukee'deki gösterisine "Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!" yazılı bir pankartla gelen kadın hayranının ağzına tükürdü.

06.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:15

Dünyaca ünlü rap yıldızı Slowthai, kadın hayranın isteği üzerine hayranın ağzına tükürdü. Rapçi o anları sayfasından paylaşmayı da ihmal etmedi.

"AĞZIMA TÜKÜRMENE İHTİYACIM VAR"

Slowthai'nin Milwaukee'deki gösterisinde bir kadın hayranıyla arasında ilginç anlar yaşandı. Rapçinin bir kadın hayranı gösteriye üzerinde "Ağzıma tükürmene ihtiyacım var!" yazılı bir pankartla geldi. Hayranının açtığı pankartı gören 24 yaşındaki rapçi ise kadının çenesi tutarak ağzının içine tükürdü. Kadın hayranın rapçinin hareketiyle oldukça mutlu olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

GÖREVLİ ŞAŞKINA UĞRADI

Rapçi Slowthai yaptığı bu mide bulandırıcı hareketin videosunu sosyal medya hesabından yayınlandı. Videoda salonda bulunan bir görevlinin olayı hayretle izlediği ise dikkatlerden kaçmadı.

Rapçi Slowthai, gösterisinde bir kadın hayranının ağzına tükürdü

Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
YUNİS:buni bende yapayrum fantayizidir haaa
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KİTAPLIDOLAP:Ağzına tüküreyim gerçek oldu.
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LALA PAŞA:gang bang bro
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Magazin

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