Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti

Ünlü model Kylie Jenner, 16 Ağustos'ta 22'nci yaşına bastı. Günlerdir kutlama yapan Jenner'a en değerli hediye ise bir süredir aşk yaşadığı rapçi sevgilisi Travis Scott'tan geldi. Scott, bir hafta önce evini güllerle kapladığı sevgilisine şimdi de 2,8 milyon TL değerinde kolye aldı.

KOLYENİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Scott, dudak ürünleri sayesinde kısa sürede servetine servet katan sevgilisine dudak şeklinde kalın bir kolye hediye etti. 28 yaşındaki rapçinin kolyeyi New York merkezli mücevher şirketi Eliantte'ye özel siparişle yaptırdığı ortaya çıktı. Pembe ve beyaz elmastan oluşan gerdanlığın fiyatı ise 500 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL.

EVİNİ GÜLLERLE DONATMIŞTI

Travis Scott, 5 gün önce yeni yaşına basan sevgilisinin evinin bir katını kırmızı güllerle donatmıştı. Rapçinin bu jesti ise sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.