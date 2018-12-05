Rapid Bükreş'te Daniel Pancu Dönemi

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu futbolu bıraktı ancak futboldan kopmadı. Rapid Bükreş ile geçtiğimiz hafta son maçına çıkan ve 41 yaşında aktif futbolculuk hayatını sonlandıran Rumen futbolcu, yine hayatını futboldan idame ettirmeye devam edecek.

Daniel Pancu Rapid Bükreş'in teknik direktörlüğüne getirildi. Ülkenin en önemli kulüplerinden olmasına karşın, son yıllarda büyük sıkıntılar yaşayan Rapid Bükreş, öncelikle mali sıkıntılar nedeniyle Avrupa kupalarından men edilmiş ardından Romanya'da küme düşmüştü.

2016'da iflas ettiği de açıklanan Rapid Bükreş, 2018 Haziran'ında açık artırmayla Rapid Akademi tarafından satın alınarak yeniden doğdu. Rapid şu an Romanya 3. Liginde mücadele ediyor.