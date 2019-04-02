Rapor: Almanya'da Suç Oranı Yüzde 3,6 Azaldı

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Federal Basın Merkezi, paylaştığı '2018 Suç İstatistik Raporu' ile ülkede suç oranlarının gerilediğini duyurdu.Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Kriminal Dairesi Müdürü Holger Münch ve eyalet İçişleri bakanları Konferansı dönem başkanı Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Hans-Joachim Grote ile yaptığı federal basın toplantısında, ülkede işlenen suçlar ve aydınlatılmaları, ülke emniyet güçlerinin fiziki ve maddi şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Hristiyan Birlik Partisi CSU'lu Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Almanya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Bunu da, emniyet güçlerimizin fedakar çalışmaları ve vatandaşlarımızın, ortak güvenliğimiz için çalışan kurumlarımıza gösterdiği desteklerine borçluyuz" dedi.Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıda '2018 Suç İstatistik Raporu' paylaşıldı. "Birinci önceliğimiz; emniyet güçlerimizin, suçların aydınlatılmasındaki başarının istikrarlı bir şekilde ileriye taşınmasıdır" diyen Bakan Seehofer, emniyet güçlerinin federal ve eyaletler düzeyinde sayısının artırılması ve fiziki çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi için gerekli mali kaynakları sağlamanın da politikacılara ve hükümete düştüğünü, bunun da hükümet ortaklarıyla acilen gerçekleştirileceğini vurguladı.BAKAN SEEHOFER: ALMANYA DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİNDENPolis Kriminal İstatistiği'ne göre, emniyet güçlerine intikal ettirilen ev hırsızlığı ve kapkaç olaylarında oranlar azaldı. Olayların aydınlanması, suçluların yakalanması oranının yükseldiğini gösteren raporda, suç işleme oranı 2018 yılında geçen yıla göre yüzde 3,6 oranında azalarak 5 milyon 550 bine düştü."Bu sevindirici rakamlar tarihimizde en az suç oranını gösteriyor. Almanya, daha da güvenli bir ülke oldu" şeklinde değerlendirme yapan Bakan Seehofer, bireylerin herhangi bir endişeye düşmeden rahatça hareket edebilmelerinin ana hedefleri olduğunu vurgulayarak, suç olaylarının yüzde 57,7'sinin aydınlatıldığını; suç işleyen kişi oranın da yüzde 2,9 gerileyerek 2 milyon 5 bine düştüğünü açıkladı.Almanya'da 2018'de 97 bin 504 ev hırsızlığı olayı yaşandığını; bunun da 'tarihin en az rakamı' olduğunu belirten Bakan Seehofer, "Bu rekor düşüşteki en büyük etken; caydırıcı güvenlik tedbirleri ve vatandaşın hırsızlıklara karşı bilinçlenmesidir" dedi.