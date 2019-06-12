Rapor: Çin'e yönelik siber saldırıların çoğu ABD'den geliyor

Truva atı ve çok sayıda bilgisayarın bir IP'ye saldırma faaliyeti açısından CNCERT, Çin topraklarındaki 3,34 milyon bilgisayarın 14.000'den fazla Truva atı ve çoklu saldırının ve Birleşik Devletler'deki kontrol dağıtıcı programının (C&C servers)kontrolü ve kumandası altında bulunduğunu saptadı. Bu sayı, 2018'de, 2017'deki C&C server sayısına oranla yüzde 90,8'lik bir artış ifade ediyor.

Öte yandan, Birleşik Devletler'den 3.325 IP adresinin, Çin toraklarındaki 3.607 web/internet sitesine Truva atı yerleştirdiği bildiriliyor. Bu da, 2017'ye kıyasla yüzde 43 oranında bir artış ifade ediyor.

CNCERT'e göre, yukarıdaki iki kategoride Birleşik Devletler, Çin topraklarındaki bilgisayar ve web/internet sitesini hedef alan deniz aşırı siber saldırı konusunda listenin başında yer alıyor.

2002'de kurulmuş bulunan CNCERT, iletişim ağı güvenliği teknik koordinasyonu ile ilgili bir sivil örgüttür.

Kaynak: Bültenler