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Rapor: Çinli teknoloji devleri Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine destek veriyor

Sosyal paylaşım ağı TikTok'un sahibi ByteDance ve Huawei Technologies’in de aralarında olduğu birçok Çinli teknoloji devinin Çin'in Uygurları kontrol etme, izleme ve sansürleme için Komünist Parti iktidarı ile yakından çalıştığı iddia edildi

30.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:43Rapor: Çinli teknoloji devleri Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine destek veriyor
Sosyal paylaşım ağı TikTok'un sahibi ByteDance ve Technologies'in de aralarında olduğu birçok Çinli teknoloji devinin Çin'in Uygurları kontrol etme, izleme ve sansürleme için Komünist Parti iktidarı ile yakından çalıştığı ileri sürüldü.

Avustralya merkezli Australian Strategic Policy Institute (ASPI) isimli savunma ve stratejik politika düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan yeni rapor, TikTok'un Afgan asıllı Amerikalı genç kadının Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çektiği videoyu kaldırmasından hemen sonraya denk geldi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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