Rapor: Euro Bölgesi ekonomisi gelecek dönem toparlanacak

Almanya ve İtalya 'dan üç araştırma merkezinin oluşturduğu rapor, Euro Bölgesi ekonomisinin gelecek dönemde toparlanacağını öngördü.

Almanya merkezli Ifo ve KOF ile İtalya merkezli Istat, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin 2019'un üçüncü çeyreğinde görülen ve tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 0.2 düzeyinden 2019'un son çeyreğinde yüzde 0.3'e yükseleceğini öngörürken, 2020'nin ilk iki çeyreğinde de çeyrek bazda yüzde 0.3'lük büyümenin devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Araştırmacılar, bu öngörülerin Brent ham petrolünün varil başına 65 dolar, euro/dolar kurunun da 1.12'de seyredeceği beklentileriyle oluşturulduğunun altını çizerken, söz konusu rapor, Euro Bölgesi ekonomik büyüme beklentisindeki olumlu gelişmenin özel hanehalkı harcamalarının 2020'nin ilk iki çeyreğinde yüzde 0.3 artacağı beklentilerine paralel olarak oluştuğunu ortaya koydu. Ayrıca, sanayi üretimi ve yatırımın da, 2019'un son çeyreğinde gerilemesinin ardından aynı dönemde toparlanacağı öngörüldü.

Rapora göre, bölgede tüketici fiyatlar 2019'un son çeyreğinde yüzde 1.0, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 1.3 ve ikinci çeyreğinde de yüzde 1.2 yükselecek. Söz konusu öngörü, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2.0'nin hafif altında fakat buna yakın enflasyon hedefinin oldukça altında.

Bunun yanında, hafiflemiş olsa ABD-Çin ticari anlaşmazlığı ve Brexit belirsizliğinin Euro Bölgesi ekonomisine çeşitli riskler oluşturmaya devam ettiği belirtilen raporda, bunlara ek olarak Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna yönelik protestolar ve ABD-İran gerilimlerinin de etkili olabileceği uyarısı yapıldı.