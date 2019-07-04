04.07.2019 16:07
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Rapor | İmamoğlu'nu gençler, üniversite mezunları ve Kürtler destekledi; Yıldırım'ı ise ev kadınları

Rapor | İmamoğlu

Konda'nın araştırmasına göre İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu özellikle gençler, üniversite mezunları ve Kürtlerden alırken Binali Yıldırım ise yaşlılar ve ev kadınlarından daha çok oy aldı

İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçim sonuçlarını tam olarak tahmin eden kamuoyu araştırma şirketi Konda "23 Haziran 2019 Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri" raporunu yayımladı. Rapora göre seçimi kazanan Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili adayı Ekrem İmamoğlu özellikle gençler, üniversite mezunları ve Kürtlerden aldığı oy ile rakibinin önüne geçti. Cumhur İttifakı'nın Adalet ve Kalkınma Partili adayı Binali Yıldırım ise yaşlılar ve ev kadınlarından daha çok oy aldı.

31 Mart seçimleriyle kıyaslandığında İmamoğlu'nun oyunun 5,4 puan arttığı, Yıldırım'ın oyunun ise yalnızca 2,1 puan azaldığı görülüyor. İmamoğlu oyunun artışının tek bir kaynağının olmadığı, tüm kümelerden oy artışı sağladığı anlaşılıyor.
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Kaynak: Euronews.com
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