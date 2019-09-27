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Rapor: Kaza yapan Boeing 737 MAX pilotlarının tepkileri yanlış hesaplandı

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, uçak üreticisi Boeing ve Federal Havacılık Kurulu'nun pilotların Boeing 737 MAX uçaklarında yaşanan sorunlara verdiği tepkiyi yanlış hesapladığına kanaat getirdi.

27.09.2019 00:00Rapor: Kaza yapan Boeing 737 MAX pilotlarının tepkileri yanlış hesaplandı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti, uçak üreticisi Boeing ve Federal Havacılık Kurulu'nun (FAA) pilotların Boeing 737 MAX uçaklarında yaşanan sorunlara verdiği tepkiyi yanlış hesapladığına kanaat getirdi.

ABD'de ulaşım kazalarını araştıran bağımsız Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), Boeing 737 MAX uçaklarının karıştığı ve 347 kişinin hyatına mal olan iki kazayı inceleyerek düzenlediği raporla; Boeing ve FAA'nın, pilotların uçuş sırasında birden fazla uyarı ve alarma ne şekilde tepki vereceklerini yanlış değerlendirdiği sonucuna vardığını açıkladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Boeing 737, Boeing, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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