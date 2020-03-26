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Rapor-Küresel petrol talebi Nisan'da günde 18.7 milyon varil düşer

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Perşembe günü yayınladığı raporda, Covid-19 salgınının önüne geçmek üzere dünya genelinde alınmakta olan izolasyon önlemlerinin küresel petrol talebinde çok sert düşüşler olacağı uyarısı yaptı.

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:01
Rapor-Küresel petrol talebi Nisan'da günde 18.7 milyon varil düşer

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Perşembe günü yayınladığı raporda, Covid-19 salgınının önüne geçmek üzere dünya genelinde alınmakta olan izolasyon önlemlerinin küresel petrol talebinde çok sert düşüşler olacağı uyarısı yaptı.

Goldman Sachs raporuna göre, Mart ayında günde ortalama 10.5 milyon azalan küresel petrol talebi, Nisan ayında ise günde ortalama 18.7 milyon varil düşecek.

Bununla birlikte Goldman Sachs, bu yılın dördüncü çeyreğinde, petrol fiyatlarında temel senaryodan öngörülenden daha keskin bir ralli yaşanması riskinde artış gördüklerini de vurguladı.

Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Salman ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, petrol piyasalarının istikrara kavuşması için, Kral'ın yapabilecekleri olduğunu söyledi ve bunu kendisine ilettiğini belirtti.

Piyasalardaki satış dalgasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.92 düşüşle 26.59 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 3.55 düşüşle 23.62 dolara kadar indi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Ekonomi

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