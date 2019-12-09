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Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı

İzmir'de ehliyet almak için rapor almak isteyen ancak o sağlık ocağında kaydı bulunmadığı için talebi doktor tarafından reddedilince doktora kafa atan şahıs yakalandı. İlk ifadesinde "çok pişmanım" diyen şahıstan doktor şikayetçi oldu. Mağdur doktor "mutluyum, cezasını alsın istiyorum" dedi.

09.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:07

'in ilçesinde, ehliyet için sağlık raporu talep eden ve rapor alamadığı için doktora kafa atan şahıs Adana'da yakalandı. Şahıs ilk ifadesinde "Çok pişmanım" diyerek kendisini savundu. Mağdur doktor ise şahsın yakalanmasından mutlu olduğunu söyledi.

DOKTORA KAFA KAMERADA

Olay 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'nde yaşanmıştı. Ehliyet almak için rapor istediğini söyleyen şahıs, kayıtlı olmadığı için rapor veremeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e kafa atmıştı. Olaydan sonra kaçan adam her yerde aranıyordu. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen olay sonrası Doktor Ali Erhan Kiriş'te şikayetçi olmuştu.

İFADESİ ALINDI

Doktor Kirişçi'ye kafa atarak darp eden şahıs Adana'da yakalandı. Yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde, "Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

"YAKALANDIĞI İÇİN MUTLUYUM"

Rapor vermediği için kendisine kafa atan saldırganın yakalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Doktor Ali Erhan Kirişçi, "Yakalandığı için memnunum, mutluyum. Cezasını alsın istiyorum. Hukuk saldırganın kendisine gereken cezayı verecektir, inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attıDoktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı

Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
TOPLUM MÜHENDİSİ:orada bulunup ayıranlar derhal misliyle karşılık vermeliydi
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CEMİL:Böylelerine ehliyet bile verilmemesi gerekir. Hapis cezası ne ise çeksin. Doktor a geçmiş olsun.
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