Rapora Göre Ceza

Trabzonspor
'da sular bir türlü durulmadı. Ancak bordo-mavili yönetim, kötü gidişatın nedenlerini öğrenmek için teknik direktör Ünal Karaman
'dan rapor istedi.
Evkur Yeni Malatyaspor
karşısında 5-0 gibi tarihi bir hezimetle karşı karşıya kalan Karadeniz
ekibinde yönetim tedbir almak için harekete geçti. Alınan sonucun, Trabzonspor gibi bir camiaya yakışmadığını gören bordo-mavililer, ilk olarak teknik direktör Ünal Karaman'dan detaylı bir rapor istedi.
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Takım içindeki bazı oyuncuların kötü niyetli olduğunu düşünen Karaman'ın, bu isimlerin kadro dışı bırakılmasını isteyeceği belirtildi. Ünal Hoca'dan raporu bugün teslim alacak olan yönetimin, teknik heyetin isteğini göz önünde bulundurarak en az iki futbolcuyu kadro dışına çıkaracağı ifade edildi. Bu arada Malatya dönüşünde taraftarla kavga
eden kaleci Onur ile bordo-mavililer arasında barış sağlandı. Tecrübeli file bekçisi ile protestocular uzlaştı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:36