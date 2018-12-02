Raptors Seriyi 8 Maça Çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers
'ı 106-95 yenen Toronto Raptors
, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 106-95 kazandı.
Raptors'ta Kawhi Leonard
34 sayı, 9 ribaunt, Pascal
Siakam, Danny Green ve Fred
VanVleet 15'er sayıyla oynadı.
Cavaliers'ta Tristan Thompson 18 sayı, 19 ribaunt, Jordan Clarkson
18 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman
ise 12 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.
Warriors deplasmanda kazanmayı unuttu Detroit Pistons
, ağırladığı Golden State Warriors'ı 111-102 mağlup ederek peş peşe 5. maçını kazandı. Son 2 yılın şampiyonu Warriors, üst üste 6. deplasman mağlubiyetini yaşadı.
Pistons'ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Blake Griffin
ve 16 sayı, 19 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond
taşıdı.
Warriors'ta Kevin Durant'in 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Stephen Curry
27 sayı, 5 ribaunt ve Klay Thompson'ın 21 sayı, 8 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.
Sonuçlar New York
Knicks- Milwaukee Bucks
: 136-134 (uzatmada)
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 111-102 Washington
Wizards- Brooklyn Nets
: 102-88
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 95-106
Houston Rockets- Chicago Bulls
: 121-105
Minnesota Timberwolves- Boston Celtics
: 109-118
Sacramento Kings- Indiana
Pacers: 111-110
02 Aralık 2018 Pazar 10:25