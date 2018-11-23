23 Kasım 2018, 00:13
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Raptors Son Anda Kazandı

Raptors Son Anda Kazandı

Toronto Raptors, Orlando Magic'i 93-91 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors, Orlando Magic deplasmanından Danny Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle 93-91 galip ayrıldı.

18. karşılaşmasında 14. galibiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 18 sayı, 6 ribaunt, Pascal Siakam 15 sayı, 9 ribaunt, maçın kahramanı Green ise 13 sayıyla oynadı.

Magic'te Evan Fournier'in 27 sayı, Nikolo Vucevic'in 14 sayı, 18 ribaunt ve Aaron Gordon'ın 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Toronto Raptors: 91-93Washington Wizards- Los Angeles Clippers: 125-118Miami Heat- Brooklyn Nets: 92-104New York Knicks- Portland Trail Blazers: 114-118 Orlando Magic,Toronto Raptors

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