Rapunzel !f İstanbul'da!

Söyleyecek sözü olanları 18 yıldır bir araya getiren !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali yeni reklam filminde hayat kadar fantastik ve gerçek bir masal anlatıyor. Rapunzel, fantastik masal dünyasından gerçek dünyanın içine gelmiştir ve hayatta kalmak için fedakarlıklar yapmak zorundadır. Rapunzel'in en önemli özelliği olan uzun saçlarını satıp hayatta kalacak parayı elde etmekten başka şansı yoktur.

"Rapunzel İstanbul'da yaşasa ne yapardı?" sorusunun alternatif cevabı niteliğindeki film, aynı zamanda bir masal bağımsız bir film estetiğinde nasıl çekilirdi sorusuna da cevap oluyor. Klasikleşmiş masallara "Bir de buradan bak" diyen reklam filminin bir yenisi yakında yayında olacak ve bu sefer de farklı bir kadere sahip olan Kurbağa Prens'i anlatacak.