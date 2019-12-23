Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor

Ukrayna'nın Odessa kentinde yaşayan ikiz çocuk annesi 34 yaşındaki Alena Kravchenko isimli kadın, 5 yaşından beri kesmediği saçlarıyla görenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

İNSANLAR KOKLAMAK İSTİYOR

Bir kadının güzelliğinin sırrının saçlarında yattığını söyleyen genç kadın, her gün onlarca evlilik teklifi aldığını belirtti. Saçlarını gören insanların çok şaşırdığını belirten kadın, genellikle koklayıp koklayamayacaklarını sorduklarını söyledi.

GÖRENLER 'RAPUNZEL' DİYOR

Ukrayna'nın Odessa kentinde yaşayan, Valeria ve Miroslava isimli ikiz çocuk annesi kadın, 5 yaşından beri hiç kesmediği saçlarıyla görenlerin aklına Rapunzel masalını getiriyor.

"ÖLENE KADAR KESMEYECEĞİM"

Rapunzel misali, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki saçlarıyla görenleri şaşkına çeviren Alena Kravchenko saçlarını ölene kadar kesmeyi düşünmediğini belirtiyor.

ANNESİ DESTEKLEMİŞ

Ukrayna basınının da yakından ilgilendiği genç kadın gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 metrelik bir saça sahip olmanın bazı zorlukları olduğunu belirterek ,"5 yaşından beri saçlarımı kesmiyorum. Bana bu konuda ilk ilham veren, destek veren annem oldu. Annemin de telkinleriyle bu konunun bende biraz takıntı haline geldiğini söyleyebilirim.

İNTERNET ÜZERİNDEN EVLİLİK TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Saçlarımı haftada en az bir kez yıkıyorum. Saçlarımın yıkanma işlemi yaklaşık 1 saat sürüyor. Yurt dışından gelip beni görmek isteyenler oluyor. İnternet üzerinden sürekli evlenme teklifleri alıyorum. Tabi gülüp geçiyorum bunlara. Bazen yanlışlıkla üzerine basınca canımı yaksada, saçlarımı ölene dek kesmeyi düşünmüyorum. Beni gören insanlar duygularını gizleyemiyorlar. Şaşırıyorlar. Günümüze göre ne kadar sıradışı olduğunu söylüyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor."