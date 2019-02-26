26 Şubat 2019, 10:38
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Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Rashad Muhammed'in trafik kazasında hayatını kaybettiği öne sürülen kız arkadaşının aslında ölmediği, futbolcunun sevgilisiyle barışmak için böyle bir yalan uydurduğu ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'da Rashad Muhammed'in Sivasspor maçı öncesi kız arkadaşı Martine Fredriksen'in hayatını kaybettiği iddiası herkesi derinden üzmüştü. Ancak bu ölüm haberi asılsız çıktı. Rashad'ın Norveç'e gidip kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için bu yalana başvurduğu iddia edildi.

OLAY ÇOK BAŞKAYMIŞ

Norveç'te yaşayan Martine Fredriksen'in trafik kazasında öldüğü haberine rağmen maça çıkan Rashad'ın bu tutumu büyük yankı uyandırırken, aslında olayın çok farklı olduğu anlaşıldı. Rashad'ın Norveç'e gidip kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için bu yola başvurduğu ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından hem Norveç hem de Türkiye'den bir sürü mesaj aldığını belirten Martine Fredriksen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"HERKES BANA 'SENİ TANIMAK GÜZELDİ' DİYE MESAJ GÖNDERDİ"

"Rashad ile 17 Şubat Pazar gününe kadar sevgiliydik. Linn Kristine ve benimle aynı anda sevgiliymiş. Biz birbirimizi bulduk ve o sabah bunu Rashad'a söyledik. İkimiz de ondan ayrıldık. Sonra o gün bir anda Rashad'ın Norveç'te sevgilisinin öldüğü yönünde haberler çıktı. Herkes bana 'Öldün mü?', 'Seni tanımak güzeldi' diye mesajlar atmaya başladı. Haberlerin hepsini takip ettim. Teknik direktörleri Mehmet Özdilek bile inanmış oyuncusuna. Herkes öldüğümü sanıyor ama ben yaşıyorum. Rashad, Türkiye'deki insanları yanıltıyor" şeklinde konuştu.

Norveç, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (8)
MAKARNA,KÖMÙR,AYVAYİ YEDİK: Cabuk alismis Ülkemize
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GEÇMİŞ OLSUN DADAŞ: elinde yeterince forvet olmayan erzurumspor için çok zor bir durum olacak 3 maçta koşmadık yer bırakmayan sivas maçında ise isteksizliği ve kart görme çabası ile ekranlara gelen ahlaksızı göndermek doğru ama adam 1 milyon euroya maloldu. dadaşın gücü ne ki. İnşallah tez zamanda sen ölürsün sıfatsız Rashad!
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YİLMAZ DİNMEZ: nasilda yuttular ama güzel numara, benimde isim ciktiginda kaynanam ölmüs yassina gitmem gerek diyorum :))
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ESKICI IYI: EZOROM KENDINE GÖRE FUTBOLCU BULMUS
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MEHMET 42: DİREK KOVSUNLAR ,ERZURUMSPOR A BÖYLE KALİTESİZ FUTBOLCU YAKIŞMAZ
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