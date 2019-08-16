Rashida Tlaib, İsrail ziyareti konusunda karar değiştirdi

Rashida Tlaib, İsrail 'deki büyükannesini ziyareti konusunda karar değiştirdi. Tlaib, "İsrail'in bu şartları altında ziyaret etmem, inandığım her şeye aykırı olur" dedi.

İsrail, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in 'şartlı' olarak ülkeye girişine izin vermesi ardından, Tlaib, ziyareti konusunda kararını değiştirdi.

Tlaib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararını değiştirdiğini belirterek, "Baskıcı ve ırkçı politikalara boyun eğmeyeceğim. Beni susturmak ve bana bir suçlu gibi davranmak benim için istediği şey değil. Bu baskıcı koşullar altında büyükannemi ziyaret etmenin ırkçılık, baskı ve adaletsizliğe karşı mücadele ettiğime inandığım her şeye aykırı olduğuna karar verdim" dedi.

'BU ONU SON GÖRÜŞÜM OLABİLİR'

Ülkeye giriş izni için yazdığı mektupta, "Akrabalarımı, özellikle de 90'lı yaşlarında olan ve Beit Ur al-Fouqa'da yaşayan büyükannemi ziyaret etmek için İsrail'e giriş yapmak istiyorum. Bu onu son görüşüm olabilir" demişti. İsrail İçişleri Bakanlığı ise Tlaib'in ziyareti sırasında, İsrail'e karşı boykotları teşvik etmeme yükümlüğünü öne sürmüştü.