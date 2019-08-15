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Rashida Tlaib ve Ilhan Omar - İsrail, Amerikalı 2 Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e, Demokrat Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeyi ziyaret etmelerini yasaklaması çağrısı yapmıştı.

15.08.2019 19:32 Rashida Tlaib ve Ilhan Omar - İsrail, Amerikalı 2 Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı

İsrail, Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişini yasakladı. Demokrat Kongre üyeleri, daha önce İsrail'in Filistinlilere yönelik politikasını eleştirmişlerdi.

İsrail İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail devletine zarer vermek isteyenlere ülkeye giriş izni verilmesi düşünülemez" denildi.

Daha önce İsrail'de ABD Kongresi'nin herhangi bir üyesi hakkında böyle bir karar alınmamıştı.

İsrail yasaları, ülkeye yönelik ekonomik, kültürel ve akademik boykot faaliyetlerine destek veren yabancılara ülkeye giriş vizesi verilmemesine olanak sağlıyor.

Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın; Boykot, Tecrit, ve Yaptırımlar Hareketi'ni destekledikleri biliniyor.

Avrupa ülkelerinde ve ABD'de giderek daha fazla destek alan hareket, İsrail'e yönelik çeşitli boykot faaliyetlerini destekliyor.

ABD medyasında yayımlanan haberlere göre Kongre üyeleri Kudüs'ü de kapsayacak gezilerine Pazar günü başlayacaktı. Rashida Tlaib, ziyaretini iki gün daha uzatacak ve bir Filistin köyünde yaşayan babaannesini de ziyaret edecekti.

Trump İsrail'e çağrıda bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'e, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeyi ziyaret etmelerini yasaklaması çağrısı yapmıştı.

Trump Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki Kongre üyesiyle ilgili olarak, "İsrail'den, tüm Yahudilerden nefret ediyorlar. Onların düşüncelerini değiştirecek hiçbir şey söylenemez ya da yapılamaz" demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yakın ilişkisi bilinen Truömp daha önce de sık sık Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ı eleştirmiş, onlara yönelik "ırkçı" bazı suçlamalarda bulunmuştu.

Trump bir kez iki Kongre üyesi için, "Ailelerinin doğduğu ülkelere gitsinler" demişti.


Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Dünya
BBC


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