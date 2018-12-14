MHP Kırşehir Özbağ Belde Belediyesi'nde Rasim Arazay Dedi! Rasim Arazay Kimdir?

31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırşehir Özbağ Belde Belediyesi'nde Başkan adayının Rasim Arazay olduğunu açıkladı. Peki Rasim Arazay kimdir, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

RASİM ARAZAY KİMDİR?

Rasim Arazay, 15 Mart 1964'de Kırşehir Özbağ Kasabası'nda dünyaya geldi. 54 yaşında olan Arazay, ilköğrenimini Özbağ Örcün İlkokulu'nda tamamladı. Aslen Kırşehirli olan Rasim Arazay, Yozgat'ta ikamet ediyor.

Rasim Arazay, 1980'den 1991'e kadar Almanya'da çeşitli sanat okullarında eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra kuyumculuk sektörüne girdi. Yerköy'de esnaflık yapan Arazay'ın, Özbağ Sarraf adında bir işletmesi bulunuyor.

"BU SEÇİMİN KAZANANI ÖZBAĞ OLACAKTIR"

Arazay adaylığı hakkında şöyle konuştu: "Bu seçimin kazananı Özbağ olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Özbağ için seçim çalışmalarına erken başlama kararı aldık. Allah'ın izni ile daha gelişmiş bir Özbağ için elimizi taşın altına koyacağız. 2019 yılının Özbağ'da da Kırşehir'de de, Türkiye'de de kazanan MHP olacaktır."

MHP İL DELEGELİĞİ YAPIYOR

Gençlik yıllarından itibaren MHP için yerel bölgelerde çalışan Arazay, MHP Kırşehir İl Delegesi'dir.

Arazay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Rasim Arazay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP'nin Özbağ Belde Belediye Başkan Adayı gösterildi.