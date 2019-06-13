13.06.2019 17:47
Haberler»Güncel » Haber

Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti

Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Hafta başından bu yana İstanbul'da bulunan ve Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul'daki son gününde İstanbul Emniyet Müdürü Mutafa Çalışkan'a konuk oldu. Beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte, Nevşehirli olan Çalışkan'ı makamında ziyaret eden Arı, bir süre sohbet etti.

Çalışkan'a Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Arı: "100 bine yakın Nevşehirlinin yaşadığı İstanbul'daki beş günlük İstanbul programımızda Mustafa Çalışkan gibi değerli bürokratlarımızı da ziyaret ederek istişare etme imkanı bularak Nevşehirli vatandaşlarımızın selamlarını ilettik. İstanbul'da kaldığımız süre boyunca hemşehrilerimiz bizlere gösterdikleri sevgi bizi çok mutlu etti. Onlarla hasret giderek memleketimizdeki gelişmeler üzerine bilgiler verdik." Dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'da ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Arı ve AK Parti İl Başkanı Yanar'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Nevşehir, Mustafa Çalışkan, Rasim Arı, İstanbul, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:58 Genç kızı silahla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi
18:58 TUNCELİ Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
18:58 ANKARA Başkentte sağanak ve dolu
18:57 DHA DIŞ – Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı
18:57 Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
18:56 Bonzai ile yakalayan şahıs serbest
18:56 Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir
18:56 Üniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi
18:56 Çubuk'ta mezuniyet töreni
18:56 Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi
18:55 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar'da toprağa verildi
18:55 Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi
18:55 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18:55 Avusturya'da ırkçı saldırı