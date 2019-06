RASİM ARI, Moral Fm'in canlı yayın konuğu oldu

Ömer Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu 'Neden Olmasın' adlı programa katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, burada Nevşehir'de gerçekleştirecekleri çeşitli projeler ve İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programda ilk olarak İstanbul'daki temasları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla burada bulunduğunu açıkladı.

YILDIRIM İSTANBUL'A ÇOK ŞEY KATACAK

İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeği olan bir şehir olduğunu ve buradaki seçimlerin bu yüzden çok önemli olduğunu vurgulayan Rasim Arı: "İstanbul sadece Türkiye'nin değil Dünyanın gözbebeği olan bir şehir. Dünyanın neresinde bir mazlum bir mağdur varsa gözünün, kulağının olduğu bir şehir ve o yüzden bu seçim sadece İstanbul ve Türkiye'nin değil dünyanın seçimi. O yüzde bizde Nevşehir'den İstanbul'a geldik ve seçim çalışmalarına katılıyoruz. Birlikte çalışma şerefine ulaştığım Binali Yıldırım tam bir devlet adamı, tam bir Anadolu insanı. Onun o babacan tavrı, Anadolu tavrı bugüne kadar ülkemize çok şey kazandırdı. Binali başkan bu şehre çok büyük değer katacak. Çalışmak, Binali başkanımızın işi. Bizde onun bu yolunda karınca kararınca destek olabilmek için buradayız. Burada yoğun bir programımız var. Allah bize ve bizimle birlikte yol yürüyen arkadaşlara yardım etsin." diye konuştu.

TÜM SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Program sunucusunun Nevşehir'e ilişkin sorularını da yanıtlayan Rasim Arı, Nevşehir'de toplumun tüm kesimlerinden gördüğü desteğe teşekkür etti.

Nevşehir halkına seçimlerden önce söz verdiği bütün hizmetleri yerine getirmek için büyük bir gayretle çalıştığını ifade eden Arı: "Seçim sürecinde yürüttüğümüz muhabbeti, samimiyeti, güler yüzü, tevazu ve gayreti aynı şekilde devam ettiriyoruz. O yüzden de bu şehrin evlatları bize oy versin veya vermesin her bir kardeşimiz bizi bağrına basıyor. Hiçbir siyasi partiyi ayırmıyoruz. İnsanlardan bizi bir belediye başkanından ziyade bir kardeşi, ağabeyi gibi görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bize bu yönde zaten. Vaat ettiğimiz her bir sözü yerine getireceğiz ve çok çalışacağız. Sadece sevgi besleyen, halkı ile bütünleşip gönül belediyeciliği yapan bir belediye başkanı olmak yeterli değil beraberinde bir de belediye başkanının yapması gereken görevler var. Allah'ın izni ile vaat ettiğimiz her bir sözü yerine getireceğiz ve bu şehirde gönül belediyeciliğinin yanında fiziksel bir belediyeciliği de gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

KİŞİSEL ELEŞTİRİLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Nevşehir'e hizmet ederken İftira ve hakaret olmadıktan sonra her türlü eleştiriye ve yapıcı söylemlere sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Arı, şehrin ihtiyaçlarını gidermede hiç kimsenin kişisel eleştirilerine de boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Ar şöyle konuştu:

"Ekip arkadaşlarıma her zaman bana eksik gördükleri yerde uyarıcı görevlerini yapmalarını söylüyorum. Bir kimsenin uyarmasından gocunduğunuz takdirde doğruyu bulma imkanınız yok. Biz istişare edeceğiz ve eleştiriye açık olacağız. İstişareyi yapıp kararı verdikten sonra asla geri dönmek yok. Sonuna kadar gideriz. Sağımızda, solumuzda, arkamızda kim var diye bakmam. Yanlış yapabiliriz, yanlış yaptığımız anda özür dilemek erdemdir, biz özür dileriz. Ama doğru bir tavır sergilediğimiz andan itibaren de kimsenin sizi kınamasına, ayıplamasına aldanacak veya boyun eğecek değiliz. Benimle çalışan arkadaşların tamamına 'Kendi aramızda iş ve işlemleri takip ederken olabildiğince sert ve takipçi olacaksınız. Ancak söz konusu vatandaş olduğu zaman vatandaşa efelik yapan adamla ben yol yürümem.' talimatını verdim. Seçim döneminde hep 'Ben bu şehre belediye başkanı olarak gelmiyorum. Ben küçüklere ağabey, yaşıtlarımıza kardeş, büyüklerimize evlat olarak geliyorum' dedim. Bu şehirde yürüyen gurur, kibir abidesi olacak bir adam değilim ve hiç kimseye efelik yapmayacağım. Bu sözleri yerine getirebilmek amacıyla da vatandaşın her biriyle diyalog kuruyoruz. Önemli olan Gök kubbede hoş bir seda bırakabilecek bir tavır bırakabilmek istiyoruz. Tüm sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz. Bunların biri de istihdam. İstihdamın doğrudan çözüm adresi belediye değil ama ona yönelik ne yapabileceğimizi biliyoruz fakat biraz zaman alıyor. Şehri güzelleştirmeyle ilgili neler yapabileceğimizi biliyoruz fakat zaman alıyor. Bunlar için bir taraftan çalışmaya başladık zaten. Biz içimizdeki bu hizmet aşkını ve hemşehrilerimizle bu karşılıklı sevgi Allah'ın izniyle bu şehir için kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Aldığımız her bir oyu anamızın ak sütü gibi helal ettirmek için çalışacağız. "

Kaynak: Bültenler