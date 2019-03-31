Rasim Arı
, Nevşehir
Belediye başkanlığına seçildi
NEVŞEHİR - Bugün yapılan seçimlerin ardından Nevşehir'de belediye başkanı olarak AK Parti
Belediye Başkan adayı Rasim Arı seçildi. Bugün yapılan seçimlerin ardından açılan sandıkların yüzde 65'i açıldı. Açılan sandıkların yüzde 65'inin ardından AK Parti Belediye Başkan adayı olan Rasim Arı oyların yüzde 52'sini aldı. AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
, Yücel Menekşe
ve partililer ile sonuçları takip eden Rasim Arı yaptığı açıklamada Nevşehir halkına teşekkür etti. Arı, "Bugün yapılan seçimlerin ardından Nevşehir'de hemşerilerimiz bizlere yoğun bir şekilde destek verdi. Ben bizlere destek veren tüm vatandaşlarımızı mahcup etmeyeceğimin sözünü veriyorum. Ayrıca hakkımda dedikodu üretenleri de yapacağım başarılı çalışmalar ile mahcup edeceğimi herkes görecek" dedi.
AK Parti, Rasim Arı, Nevşehir, Politika
Kaynak: İHA