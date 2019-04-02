Rasim Arı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı oldu. AK Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Nevşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı ile ilgili seçim sonuçları ve Nevşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Nevşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Nevşehir aday yarışı ve Nevşehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Nevşehir Seçim Bilgileri

Nevşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 217 olduğu belirlendi.

Nevşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 217 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Nevşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Nevşehir toplam seçmen sayısının ise 70.906 olduğu belirlendi.

Nevşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 60.003 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Rasim Arı, Nevşehir yarışında % 51,58 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Rasim Arı toplamda 30.024 adet oy sayısına ulaştı.

Rasim Arı Kimdir?

1975 Nevşehir doğumludur. Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu'nun ardından Pendik İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmüştür. 2001 yılında Marmara Universitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş, ardından Konya Selçuk Universitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir Milletvekili aday adayı olmuştur. 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Danışmanlığı görevine atanmış, bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak devam etmiştir. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015 yılında devraldığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı döneminde birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

AK Parti Nevşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.