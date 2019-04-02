Rasim Avcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KARS ARPAÇAY belediye başkan adayı olan Rasim Avcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARS ARPAÇAY ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Rasim Avcı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KARS ARPAÇAY adayı Rasim Avcı kimdir? Bağımsız KARS ARPAÇAY adayı Rasim Avcı yüzde kaç oy aldı?

Rasim Avcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KARS ARPAÇAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Rasim Avcı ARPAÇAY ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. ARPAÇAY ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Rasim Avcı adlı Bağımsız adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

KARS ARPAÇAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.