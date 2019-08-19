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Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü

Boşnak toplumu hakkındaki sözleri nedeniyle davalık olan ve televizyon kariyerini bitirmek zorunda kalan Rasim Ozan Kütahyalı, yeniden Beyaz TV'ye döndü.

19.08.2019 23:59
Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü

Boşnaklarla ilgili sözleri sonrası bir süredir ekranlardan uzaklaştırılan Rasim Ozan Kütahyalı, Derin Futbol programına geri dönerek özür konuşması yaptı.

"ALİYA İZZETBEGOVİÇ HAYRANI BİR İNSANIM"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına katılan Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında biz özür konuşması da yaptı. Kütahyalı, programda ''Ben, Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar.'' ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV, Magazin, Spor

YORUMLAR (4)
MRTAYZ: Rasim ozan kutahyaliyi ekranlarda görmek istemiyoruz
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HAMDİ.: Boşnak değilim, sabit bir siyasi görüşüm yok, kimi samimi buluyorsam seçimde ona oy veririm, ancak senin gibileri tv lerde görmek istemiyorum.
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ZUBİ: Evet bir patavatsizlik yapti, ama ben O''nu ekranlarda görecek olmanın keyfini yaşıyorum su an.
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M.Y: Söz ağızdan çıkana kadar sen ona hakimsin, Çıktıktan sonra söz sana hakim . .
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