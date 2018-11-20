Rasim Ozan Kütahyalı, Skandal Sözleri İçin Hesap Verecek

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında Beyaz TV'de Boşnaklara yönelik hakaret içerikli sözleriyle ilgili dava açıldı. Kütahyalı'nın 1 Şubat 2019 tarihinde İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Rasim Ozan Kütahyalı Gökçekler'in sahibi olduğu Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, kendisine yapılan şakayı "Kusturmalı Boşnak s.....osu" olarak nitelendirmişti. Kütahyalı'nın ırkçı ve belden aşağı bu çıkışı kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

KANALDAN KOVULMUŞTU

Kamuoyundan gelen büyük tepki sonrasında Kütahyalı, Beyaz TV'den kovulmuştu.