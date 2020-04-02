Rasmus Karjalainen FC Groningen Karşısında Galibiyeti Getiriyor

2019-20 Hollanda Süper Ligi Eredivisie sezonunda Fortuna Sittard, kendi evinde Rasmus Karjalainen'in 78. dakikada attığı golle FC Groningen 'i 1-0 mağlup ediyor. Oyuna sonradan dahil olan Rasmus Karjalainen, rakip kaleci Sergio Padt'i mağlup ederek maçın tek golünü atıyor ve takımına 3 puanı kazandırıyor.

Kaynak: Dugout