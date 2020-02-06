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Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?

Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerin büyük çoğunluğu konuşma dilinde yanlış ifade edilebiliyor. Bu kelimelerden bir tanesi "rastlantı". Peki, raslantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı nasıl yazılır?

06.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:26Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?

Rastlantı kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Raslantı nasıl yazılır? Rastlantı mı, raslantı mı? TDK'ya göre rastlantı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

RASTLANTI NASIL YAZILIR? RASLANTI MI, RASTLANTI MI?

Raslantı nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "rastlantı" şeklindedir. Kelimenin söylenişi sırasında konuşma dilindende aradaki 't' harfi yok olduğundan yazı dilinde de bu şekilde kullanım neticesinde yanlışlıklara neden oluyor. Ancak TDK'ya göre raslantı kelimesinin doğru yazılışı rastlantı şeklindedir.

Raslantı - yanlış

Rastlantı - doğru

RASTLANTI İLE ÖRNEK CÜMLELER

Çocukluk arkadaşımı rastlantı eseri alışveriş sırasında gördüm.

Hayatta rastlantılara da inanmak gerekiyor.


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