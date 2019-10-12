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Rasulayn'a zırhlı araç sevkiyatı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn meskun mahalinin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

12.10.2019 18:49Rasulayn'a zırhlı araç sevkiyatı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn meskun mahalinin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barıq pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde Rasulayn meskun mahalinin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Sinyal kesici ve personel taşıyıcıların yoğunlukta olduğu askeri zırhlı araçların ele geçirilen bölgelerin güvenliğini sağlamakta ve devriyede kullanılması bekleniyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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