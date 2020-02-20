Haberler » 3. Sayfa » Rasulayn'da 20 kilogram EYP imha edildi - Haberler

Rasulayn'da 20 kilogram EYP imha edildi

Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan el yapımı patlayıcı, EOD timleri tarafından imha edildi.

20.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:12Rasulayn'da 20 kilogram EYP imha edildi
Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan el yapımı patlayıcı, EOD timleri tarafından imha edildi.

Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde tuzakladığı mayın/el yapımı patlayıcıların (EYP) imhası devam ediyor. Harekat bölgesinde Rasulayn'da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcı, EOD timleri tarafından imha edildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 18:02:13