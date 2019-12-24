Rasulayn'da 3 adet anti tank mayını imha edildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bir evin bahçesine sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 adet anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi.
Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 adet anti tank mayını ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edildikten sonra kontrollü bir şekilde imha edildi. - ANKARA
, YPG
, PKK
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA