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Rasulayn'da 3 adet anti tank mayını imha edildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bir evin bahçesine sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 adet anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi.

24.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:54 Rasulayn'da 3 adet anti tank mayını imha edildi
Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bir evin bahçesine sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 adet anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 adet anti tank mayını ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edildikten sonra kontrollü bir şekilde imha edildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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