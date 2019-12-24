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Rasulayn'da 3 adet anti tank mayını imha edildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bir evin bahçesine sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 adet anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi.

24.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:55 Rasulayn'da 3 adet anti tank mayını imha edildi
Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bir evin bahçesine sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 adet anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi.
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 adet anti tank mayını ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edildikten sonra kontrollü bir şekilde imha edildi.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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