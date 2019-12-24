Rasulayn'da 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan, 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK/YPG tarafından Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesine sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP'yi tespit ederek, kontrollü şekilde imha ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA