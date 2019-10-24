Rasulayn'da 5 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde 5 askerin PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce drone, havan ve hafif silahlarla düzenlenen saldırıda 5 personelin yaralandığı belirtildi.

Meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA