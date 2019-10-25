Haberler » Güncel » - Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

- Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

- Rasulayn'da artık çocuklar gülüyorRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den geri alınarak güvenliğin sağladığı Rasulayn'da artık çocukların yüzü gülüyor.

25.10.2019 11:03
- Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor
RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den geri alınarak güvenliğin sağladığı Rasulayn'da artık çocukların yüzü gülüyor.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayat normale dönüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenli hale getirdiği bölgede artık çocukların da yüzü gülüyor. Terör örgütünden alınarak güvenliğin sağlandığı kasabada çocuklar sokaklarda oyun oynayabiliyor. Günlük hayat aktivitelerinde de hareketliliğin yaşandığı bölgede günlük yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı yüzünden kepenk indiren dükkanlar yeniden açıldı.
PKK/YPG terör örgütünün baskısı nedeniyle Rasulayn'dan ayrılmak zorunda kalan Ali Ebu Ahmet, bölgenin güvenli hale getirilmesi ile geri döndüğünü ifade ederek, "Evimizi, kasabamızı terk etmek zorunda kaldık. Çok şükür kasabamızın kontrol altına alınmasının ardından sağ salim dönebildik" dedi.
- Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:10 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Açıklaması
11:09 Emlak kralı Mehmet Nuri Müftüoğlu'nun serveti nedeniyle çocukları davalık oldu
11:08 Sosyal yardım alanların kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak
11:08 Fatma Köşger, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti
11:07 Tezhip ve kilim desenlerini çini sanatıyla buluşturdu
11:07 Kocaeli gaziler ve öğrenciler bir araya gelerek resim çizdi
11:07 Antalya sosyal medya mesajıyla hayatının golünü attı
25.10.2019 11:10:27