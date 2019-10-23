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- Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

- Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldıRASULAYN - Suriye'nin Rasulayn kentindeki belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

23.10.2019 15:15
- Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı
RASULAYN - Suriye'nin Rasulayn kentindeki belediye binasına Türk bayrağı asıldı.
İhlas Haber Ajansı ekibi, terör örgütü PYD/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Rasulayn şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı.
Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.
- Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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