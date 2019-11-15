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Rasulayn'da bomba imha çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn ilçesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşimlerde tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları tespit ederek imha ediyor.

15.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:50
Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn ilçesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşimlerde tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları tespit ederek imha ediyor.
Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan bölgelerde, sivillerin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit ve imha faaliyetleri sürüyor.
Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ve kırsalından çekilmeden önce çok sayıda evi bombalarla tuzaklamıştı.
Bu kapsamda SMO askerleri, terörden kurtarılan bölgelerde tespit ettikleri patlayıcıları, bombaları ve EYP'leri sivillerden uzak noktalarda güvenli şekilde imha ediyor.
AA, SMO'nun Rasulayn'daki bomba imha çalışmalarını görüntüledi.
Rasulayn'da bomba imha çalışmaları sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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