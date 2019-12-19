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Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı

Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı.

19.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:44 Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı
Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen 'nin Rasulayn kentinin güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı. Saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda en az 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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