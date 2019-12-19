Haberler » Güncel » Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı - Haber

Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı

Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı.

19.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:46 Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı
Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen 'nin Rasulayn kentinin güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı. Saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda en az 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:27   Aydın servis midibüsü alev alev yandı - Haber
19:27   Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Haber
19:26   YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu - Haber
19:26   Büyükada'daki faytonculardan ruam hastalığı yorumu - Haber
19:25   Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
19.12.2019 19:30:06