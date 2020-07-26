Rasulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 5 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Rasulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 5 ölü, 15 yaralı
26.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:57

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesindeki bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. - RASULAYN

Kaynak: İHA

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